Não Perca: Sessão Gratuita do Documentário sobre Lupicínio Rodrigues! Eu recomendo MUUUUITO a vocês a sessão do Cineclube CineSonora desta semana que vai exibir o documentário “Lupicínio Rodrigues: Confissões... ND Mais|Do R7 29/07/2024 - 17h24 (Atualizado em 29/07/2024 - 17h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Eu recomendo MUUUUITO a vocês a sessão do Cineclube CineSonora desta semana que vai exibir o documentário “Lupicínio Rodrigues: Confissões de um Sofredor”.

A dica é especialmente para quem não assistiu ao filme quando da sua estreia nas salas da cidade há pouco mais de um mês. A sessão será nesta quarta-feira, às 19h30min, com entrada gratuita, no Cinema Gilberto Gerlach, no Centro Integrado de Cultura (CIC).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Vídeo mostra momento em que Porsche de luxo arrasta motociclista após briga de trânsito em SP

• Filha desempregada esfaqueia mãe após reclamação de ‘vida mansa’ em Balneário Camboriú

• CineSonora exibe “Lupicínio Rodrigues: Confissões de um Sofredor” nesta quarta