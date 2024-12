Natal Iluminado em São José tem chegada do Papai Noel e programação extensa Natal Iluminado em São José tem chegada do Papai Noel e programação extensa ND Mais|Do R7 02/12/2024 - 05h08 (Atualizado em 02/12/2024 - 05h08 ) twitter

Natal Iluminado em São José

O espírito natalino tomou conta do Centro Histórico de São José na noite do último sábado (30), durante a abertura oficial do Natal Iluminado. A festa reuniu centenas de famílias e marcou o início de 30 dias de atrações, que incluem muita música, apresentações culturais e até neve artificial.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do Natal Iluminado!

