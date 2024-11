Navegantes investe em alargamento da praia do Gravatá Após pedido do Tribunal de Contas do Estado, Prefeitura de Navegantes reduz valor máximo da obra de alargamento na praia do Gravatá... ND Mais|Do R7 15/10/2024 - 19h08 (Atualizado em 15/10/2024 - 19h08 ) twitter

Edital para obras de alargamento na praia do Gravatá é relançado – Foto: SECOM Navegantes/ Reprodução

O edital para a contratação da empresa para as obras de alargamento da faixa de areia do Gravatá, em Navegantes, Litoral Norte de Santa Catarina, e ampliação do molhe foi republicado pela prefeitura na última semana.

