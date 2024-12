ND Mais é eleito melhor site de notícias de Santa Catarina pelo Brasil Publisher Awards Portal se destacou na premiação nacional que reconhece a excelência da comunicação digital. ND Mais|Do R7 04/12/2024 - 22h30 (Atualizado em 04/12/2024 - 22h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O portal ND Mais foi eleito o melhor site de notícias de Santa Catarina pelo Brasil Publisher Awards, destacando-se na categoria de excelência em portais digitais. Na última segunda-feira (2), o Hard Rock Cafe Curitiba foi palco da primeira edição do prêmio. O evento reuniu grandes nomes da comunicação digital e premiou os portais pela contribuição ao setor no Brasil.

Para mais detalhes sobre essa conquista, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Florianópolis ganha novo espaço para as artes com A.Galeria

Foragido, homem condenado por estuprar a namorada é preso em Blumenau

Veneno no jantar: menino de 12 anos morre uma semana após irmã e mãe é principal suspeita em BH