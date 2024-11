NDTV e ND Play preparam transmissão histórica do Mundial Rock NDTV e ND Play preparam transmissão histórica do Mundial Rock ND Mais|Do R7 21/11/2024 - 21h29 (Atualizado em 21/11/2024 - 21h29 ) twitter

Mundial Rock Festival 2024

A NDTV entra firme para acompanhar todos os momentos do Mundial Rock Festival 2024, com uma grande cobertura em tempo real por meio da plataforma ND Play. O evento, que acontece nos dias 23 e 24 de novembro, na Beira-Mar de São José, vai movimentar a região com shows de grandes bandas e artistas nacionais e a emissora vai levar toda essa emoção com sua equipe de repórteres, apresentadores, cinegrafistas e técnicos.

