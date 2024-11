Neguinho da Beija-Flor anuncia aposentadoria do Carnaval após 50 anos: ‘Chegou minha hora’ Neguinho da Beija-Flor anuncia aposentadoria do Carnaval após 50 anos: ‘Chegou minha hora’ ND Mais|Do R7 21/11/2024 - 00h48 (Atualizado em 21/11/2024 - 00h48 ) twitter

Neguinho da Beija-Flor

Após 50 anos desfilando no carnaval carioca, o icônico sambista Neguinho da Beija-Flor, 75, anunciou nesta quarta-feira (20) que 2025 será o ano do seu último desfile no Sambódromo da Sapucaí. Há 50 anos na escola de samba de Nilópolis, ele conquistou o público com seu tradicional grito de guerra “Olha a Beija-Flor aí, gente!”.

