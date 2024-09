Nevoeiro interrompe operações no aeroporto de Joinville Segundo a administração, ainda não há previsão de abertura ND Mais|Do R7 11/09/2024 - 12h02 (Atualizado em 11/09/2024 - 12h02 ) ‌



O nevoeiro que encobre Joinville na manhã desta quarta-feira (11) já afeta as operações do aeroporto da cidade do Norte de Santa Catarina. O local está fechado, ainda sem previsão de abertura.

