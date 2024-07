Nevoeiros mudam a paisagem catarinense no início da semana A semana começa com nevoeiros que mudaram a paisagem catarinense neste sábado (20). Segundo a previsão do tempo da Defesa Civil,... ND Mais|Do R7 21/07/2024 - 14h13 (Atualizado em 21/07/2024 - 14h13 ) ‌



A semana começa com nevoeiros que mudaram a paisagem catarinense neste sábado (20). Segundo a previsão do tempo da Defesa Civil, neste domingo (21), na segunda (22) e na terça (23), os dias iniciam com nuvens baixas que duram até o meio da manhã, quando são substituídos por sol e temperaturas mais quentes.

