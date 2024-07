ND Mais |Do R7

Neymar Jr processa sósia famoso: a polêmica entre eles Neymar Jr entrou com um processo contra seu sósia mais famoso, Eigon Oliveira, que possui mais de 2,3 milhões de seguidores no Instagram...

Neymar Jr entrou com um processo contra seu sósia mais famoso, Eigon Oliveira, que possui mais de 2,3 milhões de seguidores no Instagram. A relação entre o craque do Al-Hilal e seu imitador não parece ser tão boa quanto antes.

