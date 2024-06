ND Mais |Do R7

Neymar revela quem é o 'próximo gênio' do futebol brasileiro Neymar elogiou uma promessa do Brasil, por suas boas atuações pelo Palmeiras, durante um evento no Hollywood Palladium, em Los Angeles...

Neymar elogiou uma promessa do Brasil, por suas boas atuações pelo Palmeiras, durante um evento no Hollywood Palladium, em Los Angeles. Ele classificou joia de 17 anos como o "próximo gênio" do futebol brasileiro.

