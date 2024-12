Nível de ensino, salários e prazos: tudo sobre os concursos públicos abertos em SC Nível de ensino, salários e prazos: tudo sobre os concursos públicos abertos em SC ND Mais|Do R7 01/12/2024 - 20h09 (Atualizado em 01/12/2024 - 20h09 ) twitter

Concurso Público da Educação

Ao menos dez municípios possuem editais de concursos públicos em andamento no estado de Santa Catarina. As vagas contemplam formação superior, a nível médio e também formação de cadastro reserva. As inscrições podem ser realizadas através dos sites das organizadoras dos certames. O salário mais alto é de R$ 24,9 mil.

