Nome Social e a Importância nas Escolas No terceiro episódio do podcast Vozes da Consciência, Amanda Santos recebeu Rodrigo Moretti, sociólogo e pesquisador na área de Ciências... ND Mais|Do R7 28/08/2024 - 16h21



No terceiro episódio do podcast Vozes da Consciência, Amanda Santos recebeu Rodrigo Moretti, sociólogo e pesquisador na área de Ciências Sociais em Saúde Coletiva com enfoque em diversidade sexual e gênero e o pesquisador de gênero e sexualidade do NIGS UFSC (Núcleo de Identidade de Gênero e Subjetividades), Daniel Stack.

‌



• Nome social: com crescente dentro de escolas, pesquisadores reforçam a humanidade do tema

