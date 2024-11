Norte catarinense terá quatro representantes na disputa do Catarinense Série B Norte catarinense terá quatro representantes na disputa do Catarinense Série B ND Mais|Do R7 28/11/2024 - 13h49 (Atualizado em 28/11/2024 - 13h49 ) twitter

Nação e Internacional de Lages

O calendário do futebol catarinense em 2025 continua sendo desenhado e o Catarinense Série B já tem data para começar e formato definido. Serão quatro representantes do Norte catarinense na disputa que começa no dia 1º de junho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre os times e a competição!

