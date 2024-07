ND Mais |Do R7

Nova Agência Transfusional do Hemosc é inaugurada em Joinville O Governo do Estado inaugurou, nesta terça-feira (9), a nova Agência Transfusional do Hemosc (Centro de Hematologia e Hemoterapia...

‌



A+

A-

O Governo do Estado inaugurou, nesta terça-feira (9), a nova Agência Transfusional do Hemosc (Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina). O espaço fica no Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville, no Norte catarinense.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Nova Agência Transfusional do Hemosc é inaugurada em hospital de Joinville

• Viaduto John Kennedy não apresenta riscos, aponta relatório da Prefeitura de Florianópolis

• Eleições 2024: quantos pré-candidatos buscam reeleição nas principais cidades de SC