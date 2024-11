Nova ala pediátrica do Hospital Regional em Chapecó é inaugurada pelo governador Jorginho Mello Nova ala pediátrica do Hospital Regional em Chapecó é inaugurada pelo governador Jorginho Mello ND Mais|Do R7 26/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 26/11/2024 - 15h30 ) twitter

Nova ala pediátrica do Hospital Regional em Chapecó

Com brinquedotecas, salas de quimioterapia e espaços escolares para crianças internadas, a nova ala pediátrica do HRO (Hospital Regional do Oeste), em Chapecó, foi entregue nesta segunda-feira (25). A inauguração foi realizada pelo governador Jorginho Mello e pelo secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva, marcando uma fase de maior acolhimento e humanização no atendimento hospitalar.

