Nova Central Semafórica é inaugurada em Criciúma nesta quinta-feira 53 semáforos do município já foram automatizados com a promessa de reduzir o tempo médio para percorrer a Avenida Centenário em até... ND Mais|Do R7 05/12/2024 - 16h49 (Atualizado em 05/12/2024 - 16h49 )

Com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos nas principais vias urbanas de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, uma nova Central Semafórica será inaugurada nesta quinta-feira (5). O ato de inauguração será na sede da Defesa Civil, na rua Desidério Meller, bairro Mina Brasil, às 15h, onde já funciona o CCO (Centro de Controle e Operações).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o trânsito em Criciúma!

