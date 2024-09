Nova clínica veterinária em Joinville promete atendimento completo para todos os pets Pets não convencionais também serão atendidos pela unidade, que funcionará como clínica-escola ND Mais|Do R7 07/09/2024 - 09h10 (Atualizado em 07/09/2024 - 09h10 ) ‌



A partir da próxima terça-feira (10), quem tem um animal terá um novo local para garantir atendimento de saúde ao pet em Joinville, no Norte de Santa Catarina. Trata-se do Centro Médico Veterinário da UniSociesc, que além de animais de pequeno porte, vai atender pets não convencionais e animais de grande porte, com atendimento a toda a comunidade.

