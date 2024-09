Nova era de pagamentos: conheça o Pix por aproximação Com lançamento previsto pelo Banco Central para fevereiro de 2025, o Pix por aproximação deverá ser ofertado por todas as instituições... ND Mais|Do R7 09/09/2024 - 14h07 (Atualizado em 09/09/2024 - 14h07 ) ‌



Marcello Casal JrAgência Brasil

O lançamento do Pix por aproximação está previsto para fevereiro de 2025 e promete trazer uma nova forma de pagamento pelo celular. Todas as instituições financeiras credenciadas ao BC (Banco Central) deverão ofertar o serviço que permitirá que o usuário realize pagamentos por Pix sem precisar entrar no aplicativo bancário.

