Nova estrutura na BR-101 melhora condições para caminhoneiros Ponto de Parada e Descanso, instalado em Palhoça, completou seis meses nesta sexta-feira (18); equipamento é bastante elogiado pelos... ND Mais|Do R7 18/10/2024 - 23h48 (Atualizado em 18/10/2024 - 23h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

default

O PPD (Ponto de Parada e Descanso) para caminhoneiros na altura do km 220 da BR-101, em Palhoça, completou seis meses de operação com um registro de mais de 50 mil motoristas no local.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Ponto de Parada e Descanso na BR-101 é obra da Arteris, mas saiu graças às autoridades de SC

• Justiça rejeita ação do MPF sobre regularidade dos helipontos em Florianópolis

• Corrida altera o trânsito de Florianópolis no domingo; confira as mudanças



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.