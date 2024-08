Nova loja do Brasil Atacadista promete aquecer a economia local O Brasil Atacadista inaugura sua loja em Rio do Sul nesta quinta-feira (29), a partir das 9h com um show especial da dupla Gustavo... ND Mais|Do R7 28/08/2024 - 20h41 (Atualizado em 28/08/2024 - 20h41 ) ‌



O Brasil Atacadista inaugura sua loja em Rio do Sul nesta quinta-feira (29), a partir das 9h com um show especial da dupla Gustavo e Fabian. A nova instalação fica no prédio onde antes funcionava o supermercado Imperatriz, na Alameda Aristiliano Ramos.

