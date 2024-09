Nova rodovia no litoral norte: Alesc inicia discussões importantes Frente Parlamentar que vai debater o Corredor Rodoviário Litorâneo já tem data para iniciar os trabalhos; saiba quando será ND Mais|Do R7 04/09/2024 - 23h41 (Atualizado em 04/09/2024 - 23h41 ) ‌



A Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) lança a Frente Parlamentar do Corredor Rodoviário Litorâneo no próximo dia 10 de setembro. O evento que marca o início dos trabalhos do grupo de deputados está agendado para às 13h30.

