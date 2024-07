Nova Taxa de Importação: O Que Você Precisa Saber Com a antecipação da cobrança do imposto de importação por sites chineses, as compras feitas a partir deste sábado (27) já incluem... ND Mais|Do R7 27/07/2024 - 21h03 (Atualizado em 27/07/2024 - 21h03 ) ‌



Com a antecipação da cobrança do imposto de importação por sites chineses, as compras feitas a partir deste sábado (27) já incluem a ‘Taxa das Blusinhas. Varejistas Shein, AliExpress e Shopee anunciaram adiantamento nesta semana.

