Novas detonações de rochas na BR-101 em Capivari de Baixo Nesta segunda-feira (22), a partir das 16h, novas detonações de rochas na BR-101, no trecho entre os kms 328 e 329, em Capivari de... ND Mais|Do R7 22/07/2024 - 19h33 (Atualizado em 22/07/2024 - 19h33 ) ‌



Nesta segunda-feira (22), a partir das 16h, novas detonações de rochas na BR-101, no trecho entre os kms 328 e 329, em Capivari de Baixo, no Sul de SC, serão realizadas pela CCR ViaCosteira. Toda a operação contará com o apoio da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

