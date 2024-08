Novas Moedas do Rei Charles III Já Estão em Circulação! Entraram em circulação no Reino Unido, nesta terça-feira (20), as primeiras moedas de 1 libra com a imagem do rei Charles III. Ao... ND Mais|Do R7 21/08/2024 - 04h30 (Atualizado em 21/08/2024 - 04h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Entraram em circulação no Reino Unido, nesta terça-feira (20), as primeiras moedas de 1 libra com a imagem do rei Charles III. Ao todo, quase 3 milhões de unidades foram emitidas para bancos e agências dos correios no país.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Morre o empresário Angelo Chiodini, dono da rede de postos Mime

• 8 novas moedas com rosto do Rei Charles III começam a circular no Reino Unido, veja os modelos

• Morre Margarita Sansone, criadora do 1º restaurante popular do Brasil