Novas obras prometem transformar trevo entre BR-101 e Antônio Heil O governo do estado de Santa Catarina anunciou novidades sobre as obras das alças de acesso no entroncamento entre a SC-486 (rodovia... ND Mais|Do R7 29/08/2024 - 15h41 (Atualizado em 29/08/2024 - 15h41 ) ‌



O governo do estado de Santa Catarina anunciou novidades sobre as obras das alças de acesso no entroncamento entre a SC-486 (rodovia Antônio Heil) e a BR-101 (acesso à Brusque), em Itajaí, Litoral Norte, que são aguardadas há pelo menos uma década na região.

