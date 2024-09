Novas regras de atracação no Porto de São Francisco do Sul Anúncio de mudança ocorre após reclamações de diferentes setores sobre as operações portuárias ND Mais|Do R7 06/09/2024 - 00h51 (Atualizado em 06/09/2024 - 00h51 ) ‌



Uma nova resolução publicada pelo Porto de São Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina, altera a ordem de atracação de navios no porto catarinense. A mudança, que passa a valer a partir de outubro, foi anunciada após reclamações do setor de fertilizantes e indústria.

