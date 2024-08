Novas Regras do Jogo do Tigrinho: O Que Você Precisa Saber Nesta quarta-feira (31), o Ministério da Fazenda divulgou uma portaria que define novas regras para o funcionamento em plataformas... ND Mais|Do R7 31/07/2024 - 20h33 (Atualizado em 31/07/2024 - 20h33 ) ‌



Nesta quarta-feira (31), o Ministério da Fazenda divulgou uma portaria que define novas regras para o funcionamento em plataformas de apostas. O Jogo do Tigrinho (Fortune Tiger) poderá ser oferecido no país, desde que informe claramente as possibilidades de ganho antes da aposta.

