Novas regras do pedágio eletrônico: o que você precisa saber Pedágio eletrônico, também chamado de free flow, já foi testado em alguns Estados, com resultados positivos ND Mais|Do R7 15/10/2024 - 04h07 (Atualizado em 15/10/2024 - 04h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A implementação do pedágio eletrônico, também conhecido como sistema free flow está mais perto de acontecer em rodovias concedidas à iniciativa privada no Brasil. Isso porque, nesta segunda-feira (14), o Contran (Conselho Nacional de Trânsito) aprovou a resolução que atualiza as regras para a adoção do sistema.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Fã cospe em Xuxa após show e é contida por seguranças: ‘não faça a abusada’

• Homem de 33 anos é preso suspeito de sequestrar menina de 13 em SC

• Aves em gaiolas, arma e arapuca são encontradas com homem preso durante investigação em SC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.