Novas Revelações no Caso de Desaparecimento de Funcionária da APAE Nesta quarta-feira (21), a PCESP (Polícia Civil do Estado de São Paulo) encontrou ossos humanos em uma região de mata em Bauru, no... ND Mais|Do R7 22/08/2024 - 03h00 (Atualizado em 22/08/2024 - 03h00 ) ‌



Nesta quarta-feira (21), a PCESP (Polícia Civil do Estado de São Paulo) encontrou ossos humanos em uma região de mata em Bauru, no interior do estado paulista. A região é próxima de onde os óculos de Cláudia Lobo, funcionária da APAE que está desaparecida há 15 dias, foram encontrados. Agora, as suspeitas são de que os ossos pertencem a ela.

