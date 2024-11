Novembro Azul: pacientes reforçam importância da prevenção e quebram tabus sobre a doença Novembro Azul: pacientes reforçam importância da prevenção e quebram tabus sobre a doença ND Mais|Do R7 08/11/2024 - 10h31 (Atualizado em 08/11/2024 - 10h31 ) twitter

No mês de novembro, o Brasil e diversos países ao redor do mundo se unem na campanha Novembro Azul, um movimento que chama a atenção para a promoção da saúde masculina, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer, especialmente o câncer de próstata.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a saúde masculina!

