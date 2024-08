Novidade no Parque: Filhote de Lhama Encanta Visitantes em Brusque O Parque Zoobotânico de Brusque agora tem um novo morador, o filhote de lhama chamado Salomão. O animal nasceu em cativeiro, por volta... ND Mais|Do R7 19/08/2024 - 23h23 (Atualizado em 19/08/2024 - 23h23 ) ‌



O Parque Zoobotânico de Brusque agora tem um novo morador, o filhote de lhama chamado Salomão. O animal nasceu em cativeiro, por volta das 12h do dia 13 de agosto, e sua chegada emocionou as equipes no local.

