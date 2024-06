Novo CAPS 24h de Florianópolis já realizou mais de 1.700 atendimentos

ND Mais |Do R7

O CAPS 24h de Florianópolis, inaugurado em junho, já realizou mais de 1.700 atendimentos, oferecendo suporte imediato em saúde mental a qualquer hora do dia ou da noite. Florianópolis inova e oferece à população um serviço inédito em saúde mental na cidade por meio do CAPS 24 horas (Centro de Atenção Psicossocial). Inaugurado no dia 1º deste mês, o espaço, que fica localizado na estrutura do MultiHospital, no Sul da Ilha, já realizou 1.777 atendimentos apenas nas três primeiras semanas de operação.

