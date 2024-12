Novo Complexo Hospitalar em São José terá 140 leitos e será entregue em 2026 Projeto prevê a construção do hospital na antiga unidade da Univali; Complexo Hospitalar em São José também terá 30 leitos de UTI ND Mais|Do R7 08/12/2024 - 21h09 (Atualizado em 08/12/2024 - 21h09 ) twitter

A Prefeitura de São José confirmou o acordo de parceria para construção do Complexo Hospitalar da cidade, previsto para ser entregue em 2026 com 140 leitos de internação. O complexo será instalado na antiga unidade da Univali, uma área de 20 mil m² no bairro Sertão do Maruim.

Saiba mais sobre este projeto transformador e suas implicações para a saúde da população consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

