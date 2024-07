Novo de Jaraguá do Sul lança chapa pura para eleições municipais O partido Novo de Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, definiu na noite desta segunda-feira (22) os nomes dos candidatos a... ND Mais|Do R7 23/07/2024 - 15h14 (Atualizado em 23/07/2024 - 15h14 ) ‌



O partido Novo de Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, definiu na noite desta segunda-feira (22) os nomes dos candidatos a prefeito e vice-prefeita. Com chapa pura, esta será a segunda vez que o Novo disputa a prefeitura da cidade.

