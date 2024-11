Novo lançamento e condições especiais agitam o mercado imobiliário no Litoral Norte Novo lançamento e condições especiais agitam o mercado imobiliário no Litoral Norte ND Mais|Do R7 22/11/2024 - 22h28 (Atualizado em 22/11/2024 - 22h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novo lançamento e condições especiais agitam o mercado imobiliário no Litoral Norte

Em um verdadeiro avant-première da temporada de verão, a Rôgga Empreendimentos está realizando dois importantes movimentos no mercado imobiliário ao longo deste mês de novembro no Litoral Norte: o lançamento do Morada do Sol Beach Club, em Penha; e a Operação Viva o Mar, com condições especiais para aquisição de unidades no Grant Home Club, em Barra Velha, e no Bersi, em Penha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do mercado imobiliário!

Leia Mais em ND Mais:

Abertura do Natal em Joinville modifica trânsito na região central; veja alterações

Motociclista morre ao bater contra traseira de caminhão na BR-470 em Trombudo Central

Crianças fogem de casa e se escondem no lixo em Itapema