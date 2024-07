ND Mais |Do R7

Novo parque de Criciúma: um espaço verde de 60 mil metros quadrados Uma área com 60 mil metros quadrados será transformada no mais novo parque de Criciúma. O projeto urbanístico foi apresentado no...

Uma área com 60 mil metros quadrados será transformada no mais novo parque de Criciúma. O projeto urbanístico foi apresentado no Paço Municipal Marcos Rovaris e a estrutura será construída ao lado do Centro Comunitário do bairro Quarta Linha, próximo à Rodovia Luiz Rosso.

