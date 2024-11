Novo recorde: ND Mais atinge 161 milhões de acessos em outubro Novo recorde: ND Mais atinge 161 milhões de acessos em outubro ND Mais|Do R7 21/11/2024 - 16h49 (Atualizado em 21/11/2024 - 16h49 ) twitter

Novo recorde: ND Mais atinge 161 milhões de acessos em outubro

O ND Mais, portal do Grupo ND, alcançou a oitava posição no ranking dos maiores portais de notícias e entretenimento do Brasil, na categoria ‘News and Media’, em outubro, conforme dados da Similar Web. Este marco foi atingido após registrar mais de 161 milhões de visualizações no mês, de acordo com o Google Analytics.

