Novo shopping em Itajaí promete movimentar bairro São Vicente

Com investimento inicial de R$ 30 milhões, o bairro São Vicente, um dos mais populosos de Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, com mais de 86 mil habitantes, ganhará seu primeiro mall até o início de 2025.

