Novo técnico do Figueirense será apresentado nesta quinta-feira

O técnico Thiago Carvalho, que estava no Vila Nova nesta temporada foi oficializado na última segunda-feira (25) como novo treinador do Figueirense para 2025. Em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, o profissional será apresentado no auditório do estádio Orlando Scarpelli.

