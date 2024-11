Novo técnico do Figueirense tem dia e hora para começar os trabalhos no clube Novo técnico do Figueirense tem dia e hora para começar os trabalhos no clube ND Mais|Do R7 27/11/2024 - 23h08 (Atualizado em 27/11/2024 - 23h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novo técnico do Figueirense

O novo técnico do Figueirense será apresentado oficialmente na manhã desta quinta-feira (28), no Estádio Orlando Scarpelli. Thiago Carvalho 36 anos, chega com a missão de remontar o time para a temporada 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a chegada de Thiago Carvalho ao Figueirense!

Leia Mais em ND Mais:

Pedestre morre atropelado por caminhão em avenida de Brusque

Férias e feriados 2025: conheça destinos imperdíveis para visitar nos Estados Unidos

Motorista imprudente que ‘empurrou’ carro contra poste é identificado em Blumenau