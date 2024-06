ND Mais |Do R7

Novo terminal de gás natural é inaugurado no Norte de SC O Terminal Gás Sul (TGS) foi inaugurado, nesta terça-feira (25), em São Francisco do Sul. O empreendimento da New Fortress Energy...

O Terminal Gás Sul (TGS) foi inaugurado, nesta terça-feira (25), em São Francisco do Sul. O empreendimento da New Fortress Energy recebeu um investimento de R$ 500 milhões. De acordo com a empresa, a produção pode aumentar em 179% a oferta do gás natural em Santa Catarina.

