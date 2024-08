Novos Desdobramentos no Caso da Viúva Negra da Mega-Sena O caso da ‘viúva negra da Mega-Sena’ ganhou um novo capítulo na terça-feira (30). A Justiça do Rio de Janeiro negou a validade do... ND Mais|Do R7 01/08/2024 - 18h53 (Atualizado em 01/08/2024 - 18h53 ) ‌



O caso da ‘viúva negra da Mega-Sena’ ganhou um novo capítulo na terça-feira (30). A Justiça do Rio de Janeiro negou a validade do testamento de um ganhador da Mega-Sena, morto a tiros no Rio em 2007, que beneficiava oito irmãos e um sobrinho dele na fortuna estimada em R$ 100 milhões.

