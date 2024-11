Novos espaços pediátricos do HRO serão entregues ao governo do Estado Novos espaços pediátricos do HRO serão entregues ao governo do Estado ND Mais|Do R7 25/11/2024 - 09h49 (Atualizado em 25/11/2024 - 09h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novos espaços pediátricos do HRO

Nesta segunda-feira (25), a ALVF (Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira) e o HRO (Hospital Regional do Oeste) realizaram a cerimônia oficial de entrega de novos e revitalizados espaços pediátricos da instituição ao governo do Estado de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em ND Mais:

Pesquisa de SC revela fatores essenciais para qualidade de vida de pessoas com câncer avançado

Dia Nacional do Doador de Sangue: Hemosc alerta para baixa em estoques sanguíneos

Saiba como excluir automaticamente mensalidade associativa pelo aplicativo do INSS