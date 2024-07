Novos Rumos para o Supermercado Rodrigues em Joinville A Rede Cooper, que recentemente adquiriu o tradicional Supermercado Rodrigues em Joinville, revelou ao ND Mais seus planos de investimento... ND Mais|Do R7 25/07/2024 - 20h23 (Atualizado em 25/07/2024 - 20h23 ) ‌



A Rede Cooper, que recentemente adquiriu o tradicional Supermercado Rodrigues em Joinville, revelou ao ND Mais seus planos de investimento e o destino da consagrada padaria do local. Segundo a cooperativa, serão investidos mais de R$ 1,5 milhão na revitalização da sua nova unidade, localizada no bairro Aventureiro.

