Novos voos no aeroporto de Chapecó: novidades confirmadas! Após meses de espera, o aeroporto de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, deverá ter início das operações das novas linhas com destino...

Após meses de espera, o aeroporto de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, deverá ter início das operações das novas linhas com destino a Florianópolis e São Paulo. As informações foram confirmadas pela Voepass Linhas Aéreas.

