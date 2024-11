O crescimento dos vinhos meio secos no Brasil Mesmo sendo um vinho polêmico, o fato é que o brasileiro está bebendo mais vinhos meio secos. ND Mais|Do R7 16/10/2024 - 21h28 (Atualizado em 16/10/2024 - 21h28 ) twitter

Entre as muitas verdades, mitos e polêmicas que giram em torno do vinho, uma delas refere-se ao teor de açúcar. Cada dia o Brasil importa mais vinhos na categoria meio seco, ou seja, que contém um nível de açúcar residual maior do que o vinho seco. Muitos enófilos e consumidores desconfiam da qualidade desses vinhos. No entanto, pessoas que estão iniciando no mundo do vinho ou que têm dificuldades com sabores ácidos ou amargos acabam gostando desses rótulos, geralmente macios, redondos e fáceis de beber.

