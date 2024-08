O Futuro da Mobilidade: Assinatura de Veículos para Gerações Jovens Comprar um carro sempre foi o desejo de muitas pessoas, mas isso está mudando entre os jovens. As gerações Y (millennials) e Z estão... ND Mais|Do R7 23/08/2024 - 21h11 (Atualizado em 23/08/2024 - 21h11 ) ‌



Happy pretty young woman leaning out of car window traveling on holiday road trip. Travel, lifestyle, transport concept Nataliya Dmytrenko/Getty Images

Comprar um carro sempre foi o desejo de muitas pessoas, mas isso está mudando entre os jovens. As gerações Y (millennials) e Z estão adquirindo menos carros, comportamento que está redefinindo as expectativas e demandas do mercado automotivo.

