O Gigante da AgroPonte: Conheça o Touro Brahman Mais Pesado do Brasil A AgroPonte contará com um convidado especial: o touro da Raça Brahman mais pesado do Brasil estará em exposição na feira. Com seis... ND Mais|Do R7 01/08/2024 - 21h13 (Atualizado em 01/08/2024 - 21h13 ) ‌



A AgroPonte contará com um convidado especial: o touro da Raça Brahman mais pesado do Brasil estará em exposição na feira. Com seis anos, ele pesa 1.362 quilos e pertence a Adilor Pedro Viana, da Cabanha Talismã, de Içara, no Sul de Santa Catarina.

