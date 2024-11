O melhor do jazz e o blues de SC sobe a Serra para o La Jazz em Lages O melhor do jazz e o blues de SC sobe a Serra para o La Jazz em Lages ND Mais|Do R7 28/11/2024 - 21h48 (Atualizado em 28/11/2024 - 21h48 ) twitter

Jazz e Blues em Lages

Se prestar bem atenção, você já ouve os acordes de jazz e blues que ressoam da Serra Catarinense. É que nesse sábado, Lages vai sediar a edição do La Jazz, evento que reunirá cinco grandes bandas na Pousada Refúgio do Lago para curtir um fim de tarde com muito jazz, blues e MPB.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de tudo que vai rolar no festival!

