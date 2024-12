‘O Nosso Quebra-Nozes’ celebra o Natal no CIC em dose dupla Apresentação do espetáculo 'O Nosso Quebra-Nozes' será nesta sexta e sábado, às 20h; encenação contará com 200 bailarinos ND Mais|Do R7 06/12/2024 - 10h30 (Atualizado em 06/12/2024 - 10h30 ) twitter

Para entrar no clima do Natal, o teatro do CIC (Centro Integrado de Cultura) será palco do espetáculo “O Nosso Quebra-Nozes”, releitura do clássico que narra a história de uma menina que vive um grande sonho após receber um presente natalino. Interpretada em diversos países, a encenação contará com 200 bailarinos. Será possível acompanhar a apresentação nesta sexta-feira (5) ou sábado (7).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse encantador espetáculo!

